شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية": تطوير 8 مجازر فى 5 محافظات وحملات تفتيش على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انتهاء أعمال التطوير لـ8 مجازر فى 5 مخافظات، ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتى بناءً على توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بالاستعداد الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين، فضلا عن تجهيز المجازر ورفع كفاءتها ودعمها بالاطباء البيطريين، والتوعية بأهمية الذبح فى المجازر للحفاظ على البيئة، إضافة إلى قرارات وزير التنمية المحلية المنظمة لأعمال تطوير المجازر الحكومية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مجزرا رأس غارب وسفاجا المطوران بمحافظة البحر الأحمر قد شهدا تجربة تشغيل حية، بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية والطب البيطرى وشركة الإشراف، تمهيدًا لبدء تشغيلهما رسميًا بالتزامن مع عيد الأضحى، ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية، وتقليل الذبح العشوائي، ذلك إضافة إلى تطوير المجزر النصف آلى بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، ورفع كفاءته،

وأضاف الأقنص أنه تم الانتهاء أيضا من تطوير مجزر الإبراهيمية فى محافظة الشرقية، بطاقة استيعابية 2000 رأس سنويًا، مجهز بصالتين للذبح وأحدث التجهيزات الفنية، ذلك بالإضافة إلى استعداد محافظة الإسكندرية بـ3 مجازر رئيسية تشمل المجزر الآلى بالعامرية، بطاقة ذبح تصل إلى 1000 رأس غنم/ساعة، ومجزر أبو قير، ومجزر كلية الزراعة بأبيس، وجميعها مزودة بثلاجات تجميد كبيرة، لافتا إلى انه تم الانتهاء أيضا من تطوير مجزر شبشير الحصة بديلاً عن مجزر طنطا، ضمن خطة مرحلية لتحديث باقى المجازر.

وفى سياق متصل نفذت مديريات الطب البيطرى حملات تفتيش موسعة على محال الجزارة، المجمدات، والمطاعم، تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحوماً مذبوحة خارج المجازر، كبدة ولحوم مفرومة مجهولة المصدر، وأسماك فاسدة، حيث تم تحرير محاضر وتحويل المضبوطات إلى النيابة العامة، مع استمرار الرقابة اليومية، وذلك بهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات، فضلا عن مكافحة الذبح خارج المجازر، وضمان وصول لحوم حمراء مطابقة للمواصفات، كذلك متابعة جاهزية المجازر وتوفير أدوات النظافة والمياه وخاتم الذبح الرسمي.