شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن ماراثون الامتحانات يبدأ غدًا السبت الموافق 31 مايو 2025، وينتهي في 4 يونيو المقبل.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق الدوري بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه، أكّد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري الإدارات التعليمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدّد على توفير الأثاث اللازم وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تتطلب تدخل الإدارة أو المديرية.