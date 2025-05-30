شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 31 مايو 2025، طقسا ربيعيا مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 23 درجة.



