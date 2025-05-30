شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيديو عن مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من اهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية

2. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

3. سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 الف حاوية.

4. تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.



مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2



مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2



مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2



مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2



مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2