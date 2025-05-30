شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ50 ألف و598 حاجا من المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ50 ألفًا و598 حاج، وتوزيع 20 ألفًا و556 من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية على الحجاج المسافرين للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لموسم حج 1446هـ/2025م، وذلك عبر المطارات الدولية (القاهرة، الأقصر، أسوان، سوهاج)، بالإضافة إلى موانئ نوبيع، وسفاجا، والغردقة البحرية، خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو 2025.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية المقدمة من خلال الحجر الصحي بالمحطات الصحية المخصصة للحجاج المصريين، واستمرارًا للجهود الوقائية والخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، للحجاج، حفاظًا على الحالة الصحية لكل حاج مصري، والاطمئنان عليه لحين الانتهاء من مناسك أداء الحج، وعودتهم سالمين إلى الأراضي المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة حريصة على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية الوقائية لضيوف الرحمن، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الحجاج وتيسير أداء مناسك الحج في أمان وطمأنينة.

واستكمل المتحدث الرسمي أنه تم تقديم خدمات التثقيف والتوعوية الوقائية حول مناسك الحج والإرشادات الصحية لـ 234 حاج، كما بلغ عدد المترددين على عيادات الحجر الصحي بالمحطات الصحية 298 حاجا، حيث تلقوا الخدمات الطبية اللازمة لضمان سلامتهم.