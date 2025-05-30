شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي يحث الحجاج على الالتزام.. ويشدد: لا حج دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

في خطبته الأخيرة قبل تصعيد الحجاج إلى مشعرعرفات يوم الأربعاء المقبل، تناول خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة أهمية الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، مؤكداً على مكانة هذه الأيام المباركة في نفوس المسلمين ومركزية بيت الله الحرام كأعظم بقاع الأرض.

ودعا الخطيب جموع الحجاج إلى الالتزام بتعظيم شعائر الله والتحلي بالأدب والسكينة والبعد عن الجدال والرفث والفسوق خلال أداء مناسك الحج، مشدداً على أن الحج عبادة عظيمة تتطلب صفاء في النية والتزاماً تاماً بتعليمات الشريعة والأنظمة المرعية.

وأشار إلى أن دخول الحرم المكي والمشاركة في المناسك دون تصريح يعد تعدياً على حقوق الآخرين ويتسبب في الإضرار بمصالح الحجاج وسلامتهم، مشدداً على أن الحج دون تصريح لا يقره الشرع ولا النظام وهو تعد واضح على ترتيبات إدارة الحشود وحماية الأرواح.

وأوضح أن الحج المبرور الذي يؤدى بإخلاص ووفق الشروط الشرعية لا جزاء له إلا الجنة وهو من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه داعياً الحجاج إلى اغتنام كل لحظة في هذه الأيام بالدعاء والذكر والطاعة.

وأدت جموع الحجاج صلاة الجمعة في المسجد الحرام في أجواء روحانية مهيبة جمعت بين الخشوع والاستعداد لما تبقى من المناسك في هذه الرحلة الإيمانية التي تمضي سريعاً نحو وقفة عرفات وما يليها من شعائر الحج الأكبر.