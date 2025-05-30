شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تبشر المواطنين: أجواء مستقرة وطقس ربيعى طوال اليوم حار ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 30 مايو 2025 إلى الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث يستمر الطقس ربيعي مائل للحرارة الى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، كما يلي:

- شبورة مائية صباحاً يوم الجمعة 30 مايو على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- فرص أمطار خفيفة يوم الجمعة 30 مايو على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح من السبت 31 مايو الى الأربعاء 4 يونيو علي أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وشهد الطقس اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ، وسط توقعات بفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 21 درجة.



