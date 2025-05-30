شكرا لقرائتكم خبر عن فى مشهد إنسانى.. بعثة حج القرعة تعيد متعلقات حاجة بعد فقدها والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية تؤكد يقظة بعثة حج القرعة وحرصها على راحة الحجاج المصريين، استُعيدت حقيبة مفقودة لحاجة مصرية تُدعى مديحة محمد، كانت قد فقدتها خلال تنقلها بالأراضي المقدسة، وتحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول وجهاز تابلت بالإضافة إلى متعلقاتها الشخصية.

وقد سارعت بعثة حج القرعة، فور الإبلاغ عن الواقعة، بتكثيف جهودها للعثور على الحقيبة، ليتم تسليمها للحاجة مديحة في وقت قياسي.

وأعربت الحاجة عن بالغ امتنانها وتقديرها للبعثة، مؤكدة أن سرعة الاستجابة أعادت لها شعور الأمان ورسمت البسمة على وجهها في هذه الأيام المباركة.

ويأتي هذا الموقف في إطار ما تقوم به بعثة حج القرعة من جهود متميزة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، حيث جرى تجهيز مخيمات حديثة ومكيفة في مشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة، لتيسير أداء المناسك في راحة وأمان. كما خصصت البعثة فرقًا للتعامل مع الحالات الإنسانية، ووفرت وجبات جافة ومياه وعصائر لمساعدة الحجاج على مواجهة حرارة الطقس.

ولضمان سهولة التنقل، تم توفير أتوبيسات مكيفة وحديثة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، إلى جانب تواجد فرق طبية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة، بالإضافة إلى علماء دين لتقديم الإرشاد الديني وشرح المناسك بطريقة مبسطة.

وتُدار أعمال البعثة من خلال غرفة عمليات متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتتبع وتلبية احتياجات الحجاج، مما يعكس نقلة نوعية في مستوى التنظيم والرعاية خلال موسم الحج.