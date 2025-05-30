أخبار مصر.. إرسال رسائل نصية للمتقدمين بسكن لكل المصريين 5 بترتيب الأولويات

أكد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير كافة انواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدى لجشع التجار.

جددت وزارة الداخلية السعودية تاكيدها على ضرورة إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند الطلب كشرط أساسي لدخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما، وذلك في إطار حملة "لا حج بلا تصريح" التي تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج.

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف تجمعا لمواطنين شمال القطاع. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 30 مايو 2025، طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء. الطقس اليوم الجمعة 30-5-2025.. أجواء ربيعية مائلة للحرارة نهارا معتدلة ليلا 16 شهيدا فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة

عبر رسائل نصية.. السعودية تشدد: لا دخول إلى مكة والمشاعر دون تصريح حج