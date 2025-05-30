أخبار مصر.. إرسال رسائل نصية للمتقدمين بسكن لكل المصريين 5 بترتيب الأولويات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إرسال رسائل نصية للمتقدمين بسكن لكل المصريين 5 بترتيب الأولويات
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..إرسال رسائل نصية للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5" بترتيب الأولويات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إرسال رسائل نصية SMS لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم، تتضمن نتيجة فرز طلباتهم وترتيب الأولويات في المشروعات المتقدمين عليها.
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث تصل اليوم الجمعة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمملكة العربية السعودية بوصول حجاج محافظة كفر الشيخ إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 12500 حاج.الجمعة الأخيرة قبل عرفات.. الحجاج يؤدون الصلاة فى الحرم
أدى جموع الحجاج صلاة الجمعة الأخيرة قبل وقفة عرفات داخل أروقة المسجد الحرام في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والتضرع، استعدادًا للصعود إلى المشعر المقدس يوم الأربعاء المقبل، حيث تبلغ مناسك الحج ذروتها في يوم الوقفة الكبرى يوم الخميس.
تنطلق غداً السبت الموافق 2025/5/31 امتحانات الشهادة الإعدادية ( نظام البوكليت) للفصل الدراسي الثاني لعام 2025/2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/6/4 ، وسط إجراءات أمنية مكثفة بما يحقق سير الامتحانات بشكل ناجح ومنضبط .
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقتي جنوب القطامية وغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل، الموافق 1 يونيو وحتى يوم الأربعاء 18 يونيو،وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
أكد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير كافة انواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدى لجشع التجار.عبر رسائل نصية.. السعودية تشدد: لا دخول إلى مكة والمشاعر دون تصريح حج
جددت وزارة الداخلية السعودية تاكيدها على ضرورة إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند الطلب كشرط أساسي لدخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما، وذلك في إطار حملة "لا حج بلا تصريح" التي تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج.
استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف تجمعا لمواطنين شمال القطاع.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 30 مايو 2025، طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.
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