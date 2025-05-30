شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طواف المصلين بالحرم فى الجمعة الأخيرة قبل الحج.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

يحتشد الآلاف من المصلين والمعتمرين في أجواء روحانية، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة قبل بدء موسم الحج ببيت الله الحرام، وتنقل قناة القرآن الكريم، شعائر صلاة الجمعة من الحرم المكى .

ورفعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

وأولت الزائرين والمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة كل الاهتمام، حيث خصصت مسارات ومصليات خاصة بهم مجهزة بالعديد من الخدمات؛ منها توفير مصاحف بلغة برايل، بالإضافة إلى الأقلام القارئة، وحاملات مرنة للمصاحف، وترجمة الخطب بلغة الإشارة، وتوفير العربات الكهربائية واليدوية لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن جانب آخر، تحرص وزارة الحج والعمرة على توعية الحجاج بالتعليمات والإجراءات اللازمة فى رحلة الحج، وفى هذا السياق نوهت، بضرورة حمل بطاقة "نُسك"، بشكل دائم طوال رحلة الحج سواء كانت النسخة المطبوعة أو الرقمية، موضحة أنها كأداة تنظيمية أساسية فى موسم حج.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أن البطاقة تُعد مفتاحاً رئيساً لتنظيم التنقلات بين المشاعر، كما تُمكّن الحاج من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدَّمة، وتُسهم فى تسهيل إجراءات الحج وتعزيز مستوى الراحة والأمان.

ودعت الوزارة، الحجاج، إلى إبراز بطاقة "نُسك" عند الطلب، وعدم التنقل من دونها؛ كونها تُسهم فى تنظيم العملية التشغيلية وتيسير الخدمات الميدانية.

الاستعدادات تتواصل.

وفى سياق الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستقبال موسم الحج، أعلنت قوات أمن الحج لشؤون المرور، إتاحة 6 خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق والاتجاهات، تشمل خريطة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة منى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.