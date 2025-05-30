شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سؤالا قبل الامتحان.. أقوى مراجعة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية الدراسى 2024/2025، التي تنطلق 15 يونيو الجاري، وذلك بحل مسائل وتدريبات وامتحانات سابقة في مختلف المواد الدراسية.

وتسهيلًا على الطلاب، أطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة للمراجعات النهائية للثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال البوابة تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي 40 سؤالًا بنظام (الاختيار من متعدد) في مادة اللغة الإنجليزية، يستطيع طلاب الثانوية العامة من خلالها التدريب على شكل أسئلة الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، وتمت طباعتها وفق نماذج امتحانية 4 متفقة فى أسئلتها ومختلفة فى ترتيب توزيع الأسئلة على هذه النماذج.

وراعت اللجان الفنية التى أعدت الأسئلة أن تكون جزئيات الاختبار من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوى العام وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب البسيطة والمتوسطة والعليا وفق مواصفة الامتحان.

وأوضحت أن الأسئلة ستكون من المقرر الدراسي دون حذف، حيث شملت الأسئلة جميع الموضوعات والوحدات الدراسية وفق الوزن النسبى لكل مادة والمستهدف قياسه من نواتج التعلم المختلفة.