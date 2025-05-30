شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى السعودية يسلم خادم الحرمين وولى العهد دعوات حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، سلم السفير المصري لدي المملكة إيهاب أبو سريع الدعوة الموجهة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



وتلقي الدعوة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في ديوان الوزارة بالرياض، وجري خلال الاستقبال استعراض علاقات الأخوة الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.