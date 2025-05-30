شكرا لقرائتكم خبر عن الصفا والمروة.. شعيرة تُجسد معانى الصبر والسعى والثقة فى وعد الله والان مع تفاصيل الخبر

بين الصفا والمروة، تتجلى واحدة من أسمى الشعائر في رحلة الحج والعمرة، حيث يسعى ضيوف الرحمن سبعة أشواط استحضارًا لقصة إنسانية خالدة تجسد معاني الإيمان والثقة في الله.

في هذا الممر المقدس، تسير الأقدام على خطى السيدة هاجر، وهي تبحث عن الماء لرضيعها إسماعيل، لتُخلّد مشهدًا روحيًا لا يزال يتكرر كل عام في قلوب الملايين.

الصفا والمروة اليوم ليسا مجرد موقعين جغرافيين داخل المسجد الحرام، بل رمزان لمعاني الصبر، واليقين، والتوكل.

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بتطوير منطقة السعي، بما يضمن راحة الحجاج والمعتمرين. فقد تم توسعة المسعى ليواكب الأعداد المتزايدة، وتزويده بأنظمة تكييف وتبريد حديثة، ومصاعد كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتكون التجربة أكثر يسرًا وسهولة.

وفي كل شوط، يشعر الحاج برباط خاص يربطه بتاريخ عظيم، ليس فقط من حيث الفعل، بل في استحضار القصة الكامنة وراء هذا السعي. مشهد الأقدام المتسارعة والعيون المتضرعة والقلوب الخاشعة يرسم لوحة إيمانية نادرة في قدسيتها.

وتُعد شعيرة السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة التي لا تكتمل المناسك بدونها، وتأتي امتثالًا لأمر إلهي يحمل في طياته رسالة خالدة مفادها أن في السعي نجاة، وفي الثقة بالله فرج، حتى لو بدا الأفق بعيدًا.