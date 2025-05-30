شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى ودعم الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول المهندسة أنجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث يهدف البروتوكول إلى تحقيق التنمية المجتمعية الاقتصادية المستدامة خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم إنشاء سلسلة القيمة المجتمعية وريادة الأعمال والابتكار ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتنمية المجتمع بصفة عامة في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية.

كما سيعمل البروتوكول على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين في المجتمع المصري من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية بالمجتمع عبر بناء قدراتهم ودعمهم لتأسيس مؤسسات اقتصادية وريادة أعمال مجتمعية تساهم في دمجهم داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وتقليل التوجه نحو الاقتصاد غير الرسمي من خلال خلق كيانات اقتصادية تنموية للأفكار الإبداعية من شباب مصر المبتكر بهدف تطوير الصناعات سواء الحرفية أو الزراعية لخلق فرص عمل أكثر لكافة فئات المجتمع.

وحضر توقيع البروتوكول دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والمستشار محمد علاء زعزع المستشار القانوني للصندوق.



توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية