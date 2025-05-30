شكرا لقرائتكم خبر عن عبر رسائل نصية.. السعودية تشدد: لا دخول إلى مكة والمشاعر دون تصريح حج والان مع تفاصيل الخبر

جددت وزارة الداخلية السعودية تاكيدها على ضرورة إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند الطلب كشرط أساسي لدخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما، وذلك في إطار حملة "لا حج بلا تصريح" التي تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج.

وشددت الوزارة على أن إبراز تصريح الحج يسهم في منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من تعريض أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأي مخاطر، ويساعد في ضبط المخالفين الذين يحاولون أداء الحج دون تصريح.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المبذولة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج، حيث يتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية والسجن والترحيل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها خلال موسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.