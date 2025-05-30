شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يجرى عملية تنظير القولون الروتينية فى مستشفى بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عملية تنظير القولون الروتينية في مستشفى شعاري تسيدك في القدس.

وأفاد مكتب نتنياهو، بأن العملية أجريت بحضور الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء، الدكتور هيرمان بيركويتز.

ويأتي ذلك بعدما خضع نتنياهو إلى جراحة لاستئصال البروستاتا، ثارت تكهنات بشأن احتمال إصابته بالسرطان.

وكان رئيس الوزراء الاحتلال تحت التخدير الكامل لإجراء العملية، التي قال مكتبه إنها مقررة بعد أن اكتشف الأطباء عدوى في المسالك البولية نتيجة "تضخم حميد" في البروستاتا.

وأجريت العملية الجراحية بينما تواصل إسرائيل الحرب في قطاع غزة.