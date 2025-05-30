شكرا لقرائتكم خبر عن 212134 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاناتهم غدا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً السبت الموافق 2025/5/31 امتحانات الشهادة الإعدادية ( نظام البوكليت) للفصل الدراسي الثاني لعام 2025/2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/6/4 ، وسط إجراءات أمنية مكثفة بما يحقق سير الامتحانات بشكل ناجح ومنضبط .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (212134)طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى (732) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ال35.

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الإمتحانات، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2025/2024.

_ حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات .

_ كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات .

_ وجود جداول الامتحانات ودليل اللجان فى أماكن ظاهرة .

_حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

_ الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان .

_ توفير الإضاءة والتهوية الجيدة .

_ تحقيق الانضباط وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان .

_ تواجد طبيب أو ( زائرة صحية ) دائم باللجنة .

_ عدم منع أى طالب من أداء الإمتحان .

_ حضور الطلاب في المواعيد المحددة وعدم التأخير .

_ تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال٣٥ متواصلة على مدار اللحظة مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية .

وأكدت " مدير المديرية " أن جميع قيادات العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان حسن انتظام سير الامتحانات بكل نزاهة وشفافية دون أى عقبات.