شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل مريض السكرى أثناء رحلة الحج قبل السفر وأثناء التصعيد لعرفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث ، نشرة طبية للدكتور أحمد عبد ربه عبدربه محمد – أستاذ دكتور مساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية- المركز القومى للبحوث حول كيفية تعامل مريض السكرى خلال موسم الحج.

وقال الدكتور أحمد عبد ربه، يُعد الحج فريضة عظيمة وركنًا من أركان الإسلام، لكنه يتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا قد يشكل تحديًا خاصًا لمرضى السكري، خصوصًا في ظل التغيّرات المناخية، والإجهاد، والمشي الطويل، وتغيّر مواعيد ونوعية الطعام، لذا، من الضروري أن يكون مريض السكري مستعدًا بشكل جيد طبيًا ونفسيًا، قبل أداء المناسك وأثناءها، خصوصًا خلال التصعيد لعرفات.

أولًا: الاستعداد قبل السفر

يجب مراجعة الطبيب المختص بحالة مريض السكرى قبل السفر بشهر على الأقل.

يقوم الطبيب بتقييم القدرة الصحية على أداء المناسك وضبط مستويات السكر وتعديل الجرعات العلاجية إن لزم.

تلقي التطعيمات الإلزامية مثل الإنفلونزا والتهاب السحايا.

إعداد حقيبة طبية تحتوى على أدوية السكري (أقراص أو إنسولين)، أدوية الضغط أو الكوليسترول أو القلب أو أي أمراض مزمنة أخرى، وإعداد جهاز قياس السكر مع شرائط كافية وأبر وخز وبطارية إحتياطية للجهاز ، وكحول طبي أو مناديل معقمة لتنظيف مكان الإبرة أو الإصابة قبل وخز الإصبع، ووجبات خفيفة سريعة لرفع السكر عند انخفاضه (مثل التمر أو العصير)، وبطاقة تعريف طبية (تفيد بأن الشخص مريض سكري ونوع العلاج).

ثانيا: الصعود إلى عرفات – التحدي الأكبر

إرتداء حذاء طبى مريح لحماية القدمين من الجروح (القدم السكرية)، وجوارب قطنية ناعمة (للسيدات فقط) تُغير بإنتظام للحفاظ على جفاف القدم.

إستخدام مظلة صغيرة للحماية من الشمس وضربات الحرارة.

إستخدام كمامات لحماية الجهاز التنفسي من العدوى والغبار.

إستخدام كريم مرطب أو فازلين لترطيب الجلد ومنع التشققات، خاصة في القدمين.

إستخدام مطهر أو بيتادين وشاش ولاصق طبى لعلاج أي جروح أو خدوش صغيرة فورًا.

إستخدام زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة للترطيب المستمر ولتفادى الجفاف أثناء المشى الطويل تحت الشمس.

حيث أنه يوجد كولديرات مياة ساقعه كثيره تبعد عن بعضها بعض الأمتار.

إستخدام عربات أو وسائل نقل داخل المشاعر إن أمكن.

قياس السكر عدة مرات يوميًا، خصوصًا قبل وبعد الطواف والسعى.

بعد فحص السكر فى الدم، إذا وجد الحاج أن مستوى السكر إنخفض عن المستوى الطبيعى (80 ملليغرام/ديسيلتر) أو إذا شعر الحاج بالدوخه ، فعليه تناول وجبات خفيفه سريعه تحتوى سكريات طبيعية مثل التمر أو العصير.

إذا إنخفض مستوي السكر بالدم اقل من 50 ملليغرام/ديسيلتر قد يحدث إغماء للحاج مريض السكرى، فعلى الفور يجب على المرافقين له محاولة رفع قدميه لأعلى بزاوية قائمة على ظهره مع رفع رأسه قليلا و إعطائه عصير عالى السكر، وعند الإفاقه يجب التوجه المباشر إلى أقرب مركز صحى، حيث يوجد مراكز صحية منتشرة على طول الطريق المتجه إلى عرفات لإسعاف المرضى.