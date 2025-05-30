شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة ورقة الامتحان.. مراجعة مادة الكيمياء للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، المقرر انطلاقها 15 يونيو المقبل، وذلك بحل أكبر عدد ممكن من التدريبات والأسئلة، والاطلاع أسئلة الامتحانات السابقة، للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة في مادة الكيمياء، يستطيعون من خلالها التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام.













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يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.