رسالة ماجستير بإعلام القاهرة تناقش التباين الثقافي والاجتماعى للاستراتيجيات الإعلانية بمجلات المرأة العربية

وكانت الرسالة تناقش ما تتقضاه المرأة فى مصر والدول العربية وهو فيه نسبة تفاوت كبيرة وذلك موضوع رائع ونال إعجاب الحضور.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012