شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير بإعلام القاهرة تناقش التباين الثقافي والاجتماعى للاستراتيجيات الإعلانية بمجلات المرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت الباحثة ندى فريم رسالة ماجستير بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان "تأثير التباين الثقافى والاجتماعى بين المجتمعات العربية على الاستراتيجيات الإعلانية المستخدمة فى مجلات المرأة العربية.
وضمت لجنة المناقشة الدكتورة راجية أحمد قنديل استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة منى عبد الوهاب أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والدكتور أحمد محمود عبد الحليم.
وكانت الرسالة تناقش ما تتقضاه المرأة فى مصر والدول العربية وهو فيه نسبة تفاوت كبيرة وذلك موضوع رائع ونال إعجاب الحضور.
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