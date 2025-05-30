شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يجتمع غدا بجامعة المنوفية ويعتمد خريطة العام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، غدا السبت، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة المنوفية بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي.

ومن المقرر أن يعتمد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه اليوم الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2025/ 2026 بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للتنسيق.

كما يتابع المجلس خلال الاجتماع انتظام امتحانات نهاية العام الجامعى 2024/2025 والتى انطلقت فى الجامعات نهاية شهر مايو الجارى وتستأنف بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.