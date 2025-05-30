شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية توافق على مشروع استحداث وحدة للاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

هنّأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادة وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (86)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والذي عُقد بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المحورية، واستعرض تقارير مؤشرات الأداء، وأصدر حزمة من القرارات الاستراتيجية الداعمة لمسيرة التطوير المؤسسي واستدامة تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

واستهل الاجتماع بإعلان مجلس إدارة الهيئة عن فوز منظومة التعليم التمريضي بالهيئة على جائزة العمل المميز في مهنة التمريض والقبالة، وذلك مناصفة مع المملكة العربية السعودية من مجلس وزراء الصحة العرب، وهو ما يعكس تميز منظومة التمريض بالهيئة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على تجديد تكليف الدكتور أمير محمود التلواني مديراً تنفيذيًا للهيئة، وذلك لمدة عام.

فيما وافق مجلس الإدارة على استحداث وحدة للاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة، في ضوء توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر، مع تكليف الإدارة التنفيذية والقانونية باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة.

كما وافق مجلس الإدارة على استحداث وظيفة نائب مدير عام للتشغيل بكل المجمعات الطبية التابعة للهيئة، يندرج تحت تبعيته مساعدين للإدارة ‏المالية وأيضًا مدير إدارة دورة تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد (‏RCM‏)، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الأداء المؤسسي.

ووافق المجلس أيضًا على استحداث 3 مساعدين جدد لمدراء المجمعات الطبية، لإدارة الأقسام الداخلية، ولإدارة العيادات الخارجية، ولإدارة الطوارئ والحالات الحرجة على أن تندرج تبعيتهم لنائب المدير للشئون الطبية، وذلك تعزيزًا للتخصصية والحوكمة داخل المنشآت الطبية.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على شراء مقر سكني لصالح فرع الهيئة بمحافظة السويس، للاستفادة به في تسكين المغتربين من مقدمي الخدمات العلاجية بما يوفر بيئة عمل محفزة ويُسهم في جذب الكفاءات الطبية من خارج المحافظة، مع تكليف الادارة الهندسية بالمعاينة وإعداد تقرير فني مفصل عن المباني المقترحة للتسكين.

وناقش المجلس مقترح تقديم الخدمات المعملية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأقره من حيث المبدأ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وضمان التكامل الإلكتروني وربط البيانات مع تطبيقات الهيئة، وتوفير خدمات التحاليل للأمراض المناعية.

فيما وافق المجلس على السير في الإجراءات اللازمة لإعداد معايير لضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية تفعيلًا للالتزام القانوني للمادة رقم 16 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

واختتم الاجتماع بتقديم مجلس إدارة الهيئة التهنئة للدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة، بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية التجارة جامعة عين شمس.