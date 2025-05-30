شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية كبرى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحى الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يوم الأحد المقبل، الموافق 1 يونيو، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وبحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وكبار المسؤولين بوزارة السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

تأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري، بعنوان "قناة سيزو ستريس".

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم "حالة الحديد"، ومار جرجس، وأبى سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديرى القديسة العذراء مريم ومارجرجس، وصهريج العائلة المقدسة.