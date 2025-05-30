شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يطلق قافلة بيطرية بالإسماعيلية و2380 مستفيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المركز القومى للبحوث أنه فى إطار دور المركز في التنمية المجتمعية وتنفيذا للمشروع البحثى بالمركز القومى للبحوث بعنوان "قوافل بيطرية مجانية لخدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية" كأحد أنشطة المركز القومى للبحوث لحل مشاكل المجتمع، تم إرسال قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية يوم الأربعاء الموافق 28 مايو2025 لقرية الهنادى مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعلية والتي تضم 10 من الباحثين والباحثات وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتوجيهات الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث.

وأوضح المركز القومى للبحوث فى بيان، أن القافلة هي ضمن برتوكول التعاون بين المركز القومى للبحوث ومحافظة الإسماعلية والبروتوكول يشمل المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك للمساهمة فى حل مشاكل الثروة الحيوانية بالمحافظة حيث قام الفريق البحثى بالكشف عن الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات وتشمل الأبقار والجاموس والأغنام بأجمالى عدد 1455 حالة، كما تم رش 1000 حيوان وتشخيص الأمراض المعدية والباطنة للحيوانات، وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتم تشخيص الأمراض التناسلية للحيوانات وحقن الحالات التى تعاني من خمول المبايض بالهرمونات المناسبة وعمل غسيل رحمى لبعض الحيوانات، بالاضافة إلى تشخيص وعلاج أمراض الدواجن وصرف العلاج بالمجان.

وبلغ إجمالى عدد المستفيدين بالنسبة لكافة الأمراض2380.