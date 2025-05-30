شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول الألم والمعاناة لقوة دافعة نحو التغيير.. "361" فيلم وثائقى لطلاب إعلام المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب قسم التليفزيون بكلية الإعلام - جامعة المنوفية، دفعة 2025، مشروع تخرجهم في صورة فيلم وثائقي قصير بعنوان "361"، وهو ليس مجرد فيلم عادى، بل هو دعوة حقيقية لإعادة التفكير في نظرتنا للناس والحياة.

وقال الطلاب ، يسلط الفيلم الضوء على لحظات صعبة غيرت حياة أبطاله، ولكن المدهش هو رد فعلهم الذي جاء مختلفًا عما هو متعارف عليه، إذ تميز بالصبر والعزيمة، وهي صفات نادرة أن نجدها بهذا الشكل عند آخرين، وهذا كان جوهر رسالة الفيلم.

يأخذنا "361" في رحلة إنسانية طويلة وحقيقية، ويُمثل بداية جديدة لكل من ظن أن حياته قد انتهت.

وأوضح فريق العمل ، لقد صنعنا هذا الفيلم لنقدم للناس صورة مختلفة، ونساعدهم على استعادة الأمل والإصرار على الحياة من أشخاص كانوا في البداية هم الأكثر احتياجًا لذلك، لكنهم الآن يمتلكون قوة داخلية ورضا وصبر، جعلتنا نحن أيضًا نعيد حساباتنا، وأن فيلم “361” يقدّم لنا صورة حقيقية وقريبة من القلب عن كيف يمكن للإنسان أن يحوّل الألم والمعاناة إلى قوة دافعة نحو التغيير، وهو تذكير بأن كل تجربة صعبة تحمل في طيّاتها فرصة للنمو، وأن الإيمان بالذات والصبر هما مفتاحا النجاح في مواجهة أصعب المواقف.

وضم فريق العمل، حبيبة محمد محمود بدر، بسنت أسامة موسى، خلود السيد قنديل، شيرين حلمي الحاج علي، روان عبد الرحيم سامي، حسناء محمد الشافعي، ندا سعيد عبد الستار، شهد أشرف فؤاد خيرالله، سما عزيز محمد، سلمي حازم فتحي، ندى جمال عبد الحليم الشيخ، مريم هاني البغدادي.

ويأتي الفيلم تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد – رئيس جامعة المنوفية، الدكتورة نادية القاضي – عميد كلية الإعلام، الدكتور عادل رفعت – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتحت إشراف الدكتورة ولاء فايز السريتي – رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، والدكتورة رشا الشيخ – الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتورة سمية سليم – المدرس المساعد بالقسم.