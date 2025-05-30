شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يرصد قطعة نادرة من كسوة الكعبة مصنوعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

في جولة ميدانية خاصة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، رصدت جريدة الخليج 365 واحدة من أندر القطع الأصلية التي زُينت بها الكعبة المشرفة في سنوات سابقة، والتي تم حفظها بعناية كجزء من ذاكرة الحرم المكي الشريف.

القطعة المعروضة تحمل طابعًا تاريخيًا وروحيًا فريدًا، إذ تمثل جزءًا من كسوة الكعبة القديم، وقد نُسجت بخيوط مذهبة وحريرية في مصر.

المجمع، الواقع في مكة المكرمة، يعد واحدًا من أعرق مراكز إنتاج الكسوة في العالم، حيث يتم استخدام أفخر أنواع الحرير الطبيعي المستورد خصيصًا لهذا الغرض، إلى جانب الذهب والفضة في تطريز الآيات. ويضم المجمع أقسامًا متخصصة للنسيج والتطريز والخياطة والفحص، يعمل فيها نخبة من الحرفيين السعوديين المدربين بعناية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن تغطية موسعة لموسم الحج، والتي تسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة في خدمة ضيوف الرحمن، بما في ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للعناية ببيت الله الحرام، والرموز المرتبطة به، وفي مقدمتها كسوة الكعبة التي تُجدد سنويًا في يوم عرفة، في مشهد مهيب يعكس قدسية المكان والزمان.



