شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يطلق قافلة طبية لمركز قويسنا بالمنوفية والكشف والعلاج مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا - محافظة المنوفية تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث، برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية.

وضمت القافلة العديد من الأساتذة الأطباء بالمركز في التخصصات المختلفة (الاطفال _ الرمد _ نساء و توليد_ أمراض باطنية وأمراض القلب _ أمراض جلدية _ أمراض المخ والأعصاب وطب الفم والأسنان) كما رافق القافلة العيادات المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث التى يتم من خلالها فحص المرضى (عيادة الأمراض الباطنية والقلب - عيادة أمراض النساء والسونار وعيادة طب الفم والاسنان) .

وقام الأطباء بالكشف على جميع المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 2830 مريضا.

وأكد الدكتور ممدوح معوض، أن هذه القوافل التى ينظمها المركز تأتى ضمن خطة المركز المستمرة لدعم الصحة العامة وتقديم الخدمة الطبية الشاملة للمجتمعات الريفية والمهمشة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي المشارك من الباحثين وأعضاء هيئة البحوث بالمركز، ومتمنيًا أن تسهم القافلة في تخفيف المعاناة عن كاهل أهالى المحافظة.