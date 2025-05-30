شكرا لقرائتكم خبر عن توطين ثقافة الابتكار وتعزيز الحوافز.. تفاصيل توصيات المؤتمر العلمى لطب قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى توصيات مؤتمر كلية طب قصر العينى "نحو مجتمع طبى مبتكر" والذى نظمه المركز على مدار يومى الأربعاء والخميس 28 و29 مايو الجارى.

وتضمنت التوصيات الختامية للمؤتمر:-

1- توطين ثقافة الابتكار:

ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة في البيئة الطبية، من خلال نشر الوعي، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المستمرة.

2- إنشاء حاضنات تكنولوجية:

العمل على تأسيس حاضنات تكنولوجية داخل كليات الطب لتشجيع المشاريع الريادية ودعم الأفكار الإبداعية في المجال الطبي.

3- تعزيز حوافز الابتكار:

زيادة وتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية.

4- تحديث المناهج الدراسية لاستيعاب التطورات فى استخدامات الذكاء الاصطناعي فى المجالات الطبية ودعم الجاهزية الرقمية للقطاع الصحى

5- الاهتمام بالطب الشخصى بحثاً وتدريباً وممارسة

6- الاهتمام بتدويل برامج كليات الطب التعليمية والتدريبية والبحثية لاجتذاب الطلاب والباحثين والمتدربين من الخارج.