شكرا لقرائتكم خبر عن 600 فرصة عمل لحداد مسلح فى مشروع الضبعة النووى براتب 14 ألف جنيه.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة العمل، طلبات التقديم على 600 فرصة عمل جديدة بمهنة "حداد مسلح" داخل مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح، ضمن إحدى كبرى شركات تنفيذ المشروع.

ويستمر التقديم لمدة ثلاثة أيام بداية من أمس الخميس 29 مايو 2025، ويتم التقديم عبر الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index

وبحسب الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، تُعقد اختبارات القبول يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و4 يونيو 2025، ويُشترط على المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس مستوى المهارة.

وتتضمن المزايا:

- راتب شهري قدره 14 ألف جنيه.

- 3 وجبات يوميا.

- عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

- توفير الإقامة ووسيلة انتقال من وإلى موقع العمل.