شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد العمال يغادر مصر اليوم إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، أمين اتحاد نقابات عمال مصر، إن وفد الاتحاد يغادر اليوم الجمعة، متجها إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025.

وأوضح مرسال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشاركة الاتحاد تأتي في إطار تمثيل الحركة العمالية المصرية على الساحة الدولية، والتأكيد على دورها الفاعل في دعم قضايا العمل والعمال، مشيرا إلى أن الوفد سيشارك في اجتماعات اللجان الرئيسية، وعلى رأسها لجنة تطبيق المعايير، إلى جانب اللقاءات الثنائية مع وفود الدول الصديقة والمنظمات النقابية الدولية.

وأضاف: أن الاتحاد العام سيشارك بوفد نقابى متكامل يعبر عن صوت عمال مصر، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم مع ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال داخل الوفد المصرى، لتقديم رؤية موحدة تدعم مصالح الدولة والطبقة العاملة، وأكد أهمية المشاركة فى هذه الدورة، خاصة مع إدراج قضايا تتعلق بصميم واقع العمال فى الدول النامية، وعلى رأسها حماية العمال فى بيئات العمل الخطرة والاعتراف بحقوق العاملين فى الاقتصاد الرقمى غير المنظم.

وأكد أمين اتحاد العمال، أن مصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع قضايا العمل العالمية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده بيئة العمل في مصر، والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.