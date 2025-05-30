شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، قامت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.