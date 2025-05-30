شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تمويل العلوم: فتح باب التقدم لبرنامج دعم المشروعات البحثية بين مصر والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية، عن فتح باب التقدم لبرنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة بين مصر والصين في دورته الثامنة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا البرنامج يمثل فرصة كبيرة لتمويل المشروعات البحثية التي تهدف إلى حل التحديات الراهنة في مجالات متنوعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر والصين في مجال البحث العلمي سيسهم في تطوير القدرات العلمية والابتكارية للطرفين.

ومن جانبه، قال الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، إن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تشجيع الباحثين المصريين على تقديم أفكار ومقترحات بحثية مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

يمكن أن يتخذ الدعم على النحو التالي:

• مشروعات تطبيقية في مجالات (الماء، الغذاء والزراعة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التصنيع المتقدم)، بحد أقصى 3 مليون جنيه للجانب المصري.

• مشروعات ذات شراكة مع الصناعة في مجال الطاقة المتجددة ومجال الذكاء الاصطناعي، بحد أقصى 5 مليون جنيه للجانب المصري.

سيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن 24 شهرًا.

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية 23 يونيو 2025 الساعة الثانية مساءً.

للمزيد من التفاصيل حول شروط التقديم والمستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة: إضغط هنا