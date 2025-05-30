شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النقابة العامة للمهندسين في تسفير أفواج الحجاج من أعضائها إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج لموسم 1446هـ / 2025م.

وانطلق الفوجان الأول والثاني من مطار القاهرة الدولي، حيث ضم الفوج الأول 38 حاجًا ضمن برنامج "حج الهيئات"، بينما ضم الفوج الثاني 71 حاجًا ضمن برنامج "الحج الاقتصادي".

حرصت النقابة على توفير كافة سبل الراحة والتيسير للحجاج، من خلال مرافقة عدد من موظفي النقابة للبعثة، لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وهو ما نال إشادة واستحسان الحجاج وأسرهم.

كما نظمت النقابة احتفالية لتوديع الحجاج قبيل السفر، أكد خلالها المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، أن النقابة حريصة على تقديم أعلى مستويات الرعاية والمتابعة المستمرة لأفواج الحجاج طوال فترة الرحلة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.