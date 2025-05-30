شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار تلتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والمهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس، لمناقشة سبل التعاون المشترك بما يدعم حقوق المرأة وتمكينها في العالم الإسلامي، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الدينية والمؤسسات الوطنية المختلفة ،وبين المؤسسات الدولية بما يتماشى مع الأولويات التنموية الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وذلك من أجل إطلاق برامج ومبادرات مشتركة تُسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.



