شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية يجتمع مع "النصر للمسبوكات" لتحسين أوضاع العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة عبدالرحمن عبدالغني، أمس الخميس 29 مايو 2025، اجتماعا موسعا مع إدارة شركة النصر للمسبوكات، بمقر الشركة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل الشركة وأوضاع العاملين بها، في إطار حرصها على دعم العاملين ومتابعة أوضاعهم داخل مواقع العمل.

جاء الاجتماع تلبية لطلب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وفي ظل التنسيق المستمر بين النقابة العامة والإدارة، بما يُعزز مناخ الشراكة والتفاهم بين الجانبين.

وتناول الاجتماع موقف الشركة من مختلف القضايا المثارة، وعلى رأسها نتائج الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الأداء ورفع معدلات الإنتاج في ظل التحديات التي تواجهها الشركة، خاصة ما يتعلق بنقص السيولة.

وأكدت النقابة العامة خلال الاجتماع تمسكها بحقوق العمال، وسعيها لتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية، مع مطالبة العاملين بمضاعفة الجهد وزيادة الإنتاج للمساهمة في تعافي الشركة وتعظيم قيمتها المضافة.

وشدد المشاركون على أهمية الحوار المفتوح كأساس للتفاهم، وعلى أن استقرار العمال ونجاح الإدارة وجهان لعملة واحدة.

وثمّنت النقابة العامة ما أبداه حمدي جويلي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات – من تجاوب وتفهم لمطالب العاملين، وحرصه على تلبية احتياجاتهم بما يدعم مسيرة التطوير والإنتاج.

وشارك في الاجتماع: عبدالرحمن عبدالغني – رئيس النقابة العامة، وحيد عثمان – الأمين العام للنقابة العامة، وأعضاء اللجان النقابية بمصانع الجيزة والإسكندرية، ممثلو اتحاد العاملين المساهمين.