شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقتي جنوب القطامية وغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل، الموافق 1 يونيو وحتى يوم الأربعاء 18 يونيو،وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

من جانبه قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة جنوب القطامية العين السخنة مسلسل 5 بالعمارة رقم 50، يوم الأحد 1/6/2025، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين 2/6/2025، ووحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء 3/6/2025، ووحدات العمارة 53، يوم الأحد 15/6/2025، ووحدات العمارة 45، يوم الإثنين 16/6/2025، ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 17/6/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الأربعاء 18/6/2025.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بالعمارة رقم 44، يوم الإثنين 2/6/2025، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الثلاثاء 3/6/2025.

وأشار " الغيطي " إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.