شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شهيدا فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف تجمعا لمواطنين شمال القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة نصر في جباليا النزلة شمال القطاع.

وأضافت، أن ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمتين تؤويان نازحين غرب خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

ولفتت إلى أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس

وأشارت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي بلدة القرارة شمال خان يونس.