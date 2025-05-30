أخبار مصر

اعلام إسرائيلي: عقد اجتماعات وزارية سرية لبحث احتمالية شن هجوم على إيران

0 نشر
0 تبليغ

اعلام إسرائيلي: عقد اجتماعات وزارية سرية لبحث احتمالية شن هجوم على إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن اعلام إسرائيلي: عقد اجتماعات وزارية سرية لبحث احتمالية شن هجوم على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 30 مايو 2025 10:16 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، بأن وزارات عدة عقدت اجتماعات سرية لبحث احتمالية شن هجوم على إيران، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدث اعلام إسرائيلي عن أن الاجتماعات بحثت احتمالية الهجوم على إيران دون إنذار مسبق وفي حال شن هجوم على إيران ستستمر جولة القتال لفترة غير معروفة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements