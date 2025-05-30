شكرا لقرائتكم خبر عن اعلام إسرائيلي: عقد اجتماعات وزارية سرية لبحث احتمالية شن هجوم على إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 30 مايو 2025 10:16 ص
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، بأن وزارات عدة عقدت اجتماعات سرية لبحث احتمالية شن هجوم على إيران، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وتحدث اعلام إسرائيلي عن أن الاجتماعات بحثت احتمالية الهجوم على إيران دون إنذار مسبق وفي حال شن هجوم على إيران ستستمر جولة القتال لفترة غير معروفة.
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