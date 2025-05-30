شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة الأخيرة قبل عرفات.. الحجاج يؤدون الصلاة فى الحرم والان مع تفاصيل الخبر

أدى جموع الحجاج صلاة الجمعة الأخيرة قبل وقفة عرفات داخل أروقة المسجد الحرام في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والتضرع، استعدادًا للصعود إلى المشعر المقدس يوم الأربعاء المقبل، حيث تبلغ مناسك الحج ذروتها في يوم الوقفة الكبرى يوم الخميس.

وفي هذا السياق، تواصل بعثة حج القرعة المصرية استعداداتها على قدم وساق لتأمين رحلة الحجاج خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة، خاصة يوم عرفات، الذي يشهد أكبر تجمع بشري في موسم الحج. حيث تم تجهيز مخيمات مميزة في مشعر عرفات، مزودة بأحدث أنظمة التكييف، وقريبة من مسجد نمرة، لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج، ومساعدتهم على أداء المناسك في بيئة مريحة وآمنة.

وتولي البعثة اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال فرق ميدانية مخصصة للمساعدة، إلى جانب توفير وجبات جافة ومياه وعصائر مبردة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة. كما تم توفير أتوبيسات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج بسلاسة بين المشاعر، في إطار خطة شاملة تعتمد على غرفة عمليات متصلة إلكترونيًا لمتابعة حركة الحجاج لحظة بلحظة.

من ناحية أخرى، تم تكثيف التواجد الطبي في مخيمات عرفات ومنى، مع تزويد الفرق الطبية بأدوات الكشف والأدوية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج. كما يرافق البعثة عدد من علماء الدين لتقديم الإرشاد الديني وشرح مناسك الحج في جميع مراحل الرحلة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه نحو التحول الرقمي الكامل خلال موسم الحج، لضمان تنظيم أكثر دقة وخدمة أفضل لضيوف الرحمن.



