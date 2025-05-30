شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى معارك جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أصيب جندي إسرائيلي من الكتيبة 74، تشكيل "باراك" (188)، بجروح خطيرة، في معركة جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه " تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إخطار عائلته بالإصابة".

من ناحية أخرى، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا.

وفي اليوم الـ74 من استئناف حرب الإبادة على غزة أصدر الاحتلال الإسرائيلي "أوامر إخلاء" جديدة في جباليا البلد والعطاطرة بمحافظة شمال غزة وفي أحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة، في حين توقفت حركة الملاحة في مطار بن جوريون قرب تل أبيب مؤقتا بعد إطلاق صاروخ من اليمن.