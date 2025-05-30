شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: الجسر العربى نموذج ناجح للشراكة العربية والان مع تفاصيل الخبر

خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى فعاليات الاجتماع الدورى للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي، وذلك بحضور كل من المهندسة وسام التهتمونى وزير النقل الأردني، والاستاذ رزاق محيبس السعداوى وزير النقل العراقى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والإدارة التنفيذية للشركة.

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الشركة عدنان العبادلة الإنجازات التى حققتها الشركة خلال عام 2024، حيث أشار إلى تحقيق الشركة العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى تاريخها، حيث حققت الشركة فى عام 2024 أعلى أرباح سنوية منذ تأسيس الشركة فى عام 1985، وكذلك أعلى إيرادات، وأرصدة نقدية، وزيادة فى الموجودات وحقوق الملكية، كما وصلت الشركة إلى أعلى معدل نقل شاحنات سنوى فى تاريخها، مضيفا أن الشركة مستمرة فى سياسة تطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث تم استبعاد بواخر الشحن القديمة، وإدخال قوارب وبواخر شحن حديثة وبتقنيات وتكنولوجيا متطورة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الخط البحرى نويبع-العقبة، وبين أن عدد وحدات أسطول بواخر الشركة وصل إلى 10 وحدات بحرية متخصصة ومتنوعة، وهو اعلى عدد وحدات بحرية تملكته الشركة منذ تأسيسها.



و تم استعراض نشاط الشركة التشغيلى وموقفها المالى خلال الربع الأول من عام 2025، حيث اظهرت الارقام التطور والزيادة الحاصلة فى أعداد الركاب والشاحنات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس استمرار الشركة بالنمو والتطور،

كما اطلعت الجمعية العمومية على الجهود المبذولة من الشركة والخدمات المقدمة لاستقبال ونقل الحجاج المصريين عبر خط نويبع-العقبة، حيث قامت الشركة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى العقبة ونويبع بالعمل على تسهيل إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام، وتقديم خدمات الضيافة المجانية لهم، وتوفير اماكن الانتظار والراحة، وتنفيذ رحلات مكوكية لضمان وصولهم حسب المواعيد والبرامج المحددة مسبقاً.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل تنمية وتطوير حركة التبادل التجارى التى تتم بين البلدان الثلاث عبر الخط البحرى نويبع-العقبة، وذلك من خلال رفع تنافسية هذا الخط الحيوى الذى يعد همزة الوصل بين افريقيا العربية واسيا العربية، ودراسة تقديم تسهيلات لحركة التجارة التى تتم من خلال هذا الخط البحرى بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث.



وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر مع أشقائها فى الأردن والعراق، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة فى مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير فى تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية ولفت إلى أنها من أهم الشركات البحرية الرائدة فى مجال النقل البحرى فى منطقة البحر الأحمر ولها الريادة فى صناعة النقل البحرى فى المنطقة، مشيدا بما حققته الشركة من نتائج مميزة وتاريخية غير مسبوقه منذ تأسيسها، وبإدارة الشركة التى استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة إلى فرص للنجاح، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية شهدت تطوراً كبيرا فى كافة المجالات، ومنها مجال الصناعة ومجال النقل ( الطرق والسكك والجر الكهربائى وإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية كما تقوم بإنشاء عدد ٧ ممرات لوجستية متكاملة ) مضيفا أن مصر وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ستقدم كافة التسهيلات لخدمة التجارة العربية مشيدا بالإجراءت والتسهيلات والخدمات المميزة التى قدمتها الشركة للحجاج المصريين فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة، لاداء مناسك الحج مؤكدا على دعم وزراء النقل للشركة وأهمية رفع تنافسيتها وقدراتها.

وأشادت المهندسة وسام وزير النقل الاردني، بالدور الذى تلعبه شركة الجسر العربى فى تنمية العلاقات بين الدول المؤسسة، وأكدت على اهمية هذه الشراكة العربية، وضرورة العمل على تقديم كافة التسهيلات لزيادة وتنمية حركة التبادل التجارى بين الدول العربية بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات فى المملكة، واكدت على دعم الجسر العربى والمسارات التجارية الجديدة التى يطلقها انطلاقاً من مبدأ التكامل لا التنافس، كما اكدت التهتمونى على أن الخط البحرى نويبع-العقبة له دور مهم فى حركة التجارة العربية وبينت اهمية تطوير ميناء الركاب بالعقبة وربطه بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط لرفع تنافسيته واستخدام الخط العربى للنقل البرى والبحرى بما يوفر مسار بديل للصادرات والواردات الاردنية والعربية من والى الدول الأوروبية وامريكا.

و أكد وزير النقل العراقى رزاق محيبس على اهمية المحافظة على هذه الشراكة العربية لما لها من دور مهم ومحورى فى نقل المستوردات العراقية من جمهورية مصر العربية عبر الاراضى الأردنية، وبين أهمية استمرار العمل بتطوير وتحديث أسطول الشركة، والتوسع باعمالها لتحقيق اهدافها القومية، واكد على انه سيتم دراسة تقديم تسهيلات لمرتادى خط العقبة-نويبع بما يؤدى إلى زيادة تدفق البضائع بين العراق ومصر والأردن.



واشاد وزراء النقل بالجهود المبذولة من مدير عام الشركة ونائبيه، وبالتطور الباهر والمميز الحاصل فى اعمال الشركة خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة، خصوصاً وان الشركة تدرس الدخول فى مشاريع نوعية بهدف تطوير وتنويع أعمالها بما يخدم مصالح الدول المؤسسة.