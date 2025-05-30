شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الجمعة 30-5-2025.. أجواء ربيعية مائلة للحرارة نهارا معتدلة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 30 مايو 2025، طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 21 درجة.