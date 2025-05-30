شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مليون و200 ألف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون اختبارات الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق السبت المقبل امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسى الثانى 2025، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسى.

وتعقد الاختبارات وفق نظام البوكليت بواقع 4 نماذج امتحانية متفقة فى عدد الأسئلة ومواصفة الاختبار على مستوى كل محافظة ومختلفة فى ترتيب جزئيات الامتحان.

وأوضحت المديريات، أنه تعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية على نظامين الفصلين الدراسيين حيث أن درجات الطالب فى الفصل الدراسى الأول والثانى تؤهله لتنسيق المرحلة الثانوية والمدارس الفنية بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى باجمالى 280 درجة للعام الدراسى بأكمله.

وأشارت إلى أن الأسئلة موحدة على مستوى كل محافظة ومن المنهج الدراسى حيث تراعى الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب، كما أنه سيتم الحفاظ على سرية الأسئلة حتى تصل إلى لجان الامتحانات، كما أكدت على أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية وأرقام جلوس الطلاب وكشوف المناداة داخل كل مدرسة تعقد فيها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم مراعاة محل إقامة الطلاب اقناء اختيار اللجان الامتحانية كون امتحانات الشهادة الإعدادية تتزامن مع امتحانات شهادة الدبلومات الفنية التى بدأت 29 مايو الجارى.