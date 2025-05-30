شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأباء المرسومين أساقفة بيد البابا تواضروس الثانى غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيتم رسامة 8 من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، لتلبية الاحتياجات الرعوية في الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالى، كما سيتم تجليس الأنبا إيلاريون الأسقف العام على إيبارشية البحيرة وتوابعها، وذلك بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة.

ومن المقرر أن تقام صلوات عشية الرسامة والتجليس بعد غدٍ السبت 31 مايو والقداس صباح يوم الأحد 1 يونيو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويعتبر من أسماء الآباء المرشحين للأسقفية المقرر رسامتهم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم فى قداس العشية يوم السبت 31 مايو و قداس الرسامة يوم الأحدالموافق 1 يونيو، كالآتى:

نيافة الأنبا إيلاريون أسقفًا علي إيبارشية البحيرة

الراهب جبريال المحرقى أسقفًا لدير القديس مكاريوس السكندري-جبل القلالي

الراهب أندراوس السريانى أسقفًا لإيبارشية مرسي مطروح والخمس المدن الغربية

الراهب ثيؤفان افا مينا أسقفًا لايبارشية برج العرب واحد واثنين

الراهب دانيال الجوارجى أسقفًا لايبارشية دير مواس ودلجا

الراهب ديوسقورس الانطونى أسقفًا لايبارشية جنوب المانيا ودير الانبا أنطونيوس في كريفل باخ

الراهب أولوجيوس البراموسى أسقفًا عامًا لـ قطاع عين شمس والمطرية-القاهرة

الراهب ياكوبوس الانبا بيشوى أسقفًا عامًا لـ قطاع الوايلي وحدائق القبة-القاهرة