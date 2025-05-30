شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يحذر: غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لذبح الأضاحى فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء خلال أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم حظر إقامة شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأشار "صابر" إلى أنه وجه هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة.