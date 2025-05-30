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%85 من القراء يؤيدون زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية

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  • %85 من القراء يؤيدون زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية 1/2
  • %85 من القراء يؤيدون زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية.

وأيد 85 % من القراء مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية، بينما عارض 15% من القراء مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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