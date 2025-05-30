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شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يؤيدون زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية.
وأيد 85 % من القراء مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية، بينما عارض 15% من القراء مطالب زيادة أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب خلال الإجازة الصيفية.
نتيجة الاستطلاع
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