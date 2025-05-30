شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الإعدادية غدًا بالقاهرة.. و"التعليم" تشدد على محاربة الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة لأداء امتحانات نهاية العام، غدا السبت، وفى النقاط التالية جدول شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني الدور الأول، للعام الدراسي 2024 / 2025 - لجميع التلاميذ.

جدول الامتحانات: السبت 31 / 5 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الدينية

الأحد 2015/06/01 الدراسات الاجتماعية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات،

الاثنين 2025/06/02 اللغة الأجنيبة، والجبر والإحصاء

الثلاثاء 2025/06/03 العلوم، والتربية الفنية

الأربعاء 2010/06/09 الهندسة وفى السياق شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان والمراقبين بأهمية مكافحة الغش بكافة أنواعه ومحاسبة اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.

جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة

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