شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع قطارات السكة الحديد.. مواعيد وأسعار قطار تالجو اليوم الجمعة 30-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية:
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.
مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة:
يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.
ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.
أسعار قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 275 والدرجة الثانية 175 جنيها.
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:
يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "الجيزة - المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".
أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:
المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.
أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.
سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.
قنا : الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.
الأقصر : الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.
إدفو : الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.
أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.
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