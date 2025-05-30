شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يجاور نجم التوأم وحشد السرطان.. أهم الظواهر الفلكية قبل نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى نقاط مبسطة بالتواريخ كما يلى:

30 مايو/ القمر وبولوكس

يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم فى برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حتى يبدأ المشهد فى الغروب فى الـ 11:20 مساء.

علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

31 مايو/ القمر وخلية النحل

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive فى برج السرطان بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل فى ذلك اليوم، ولكن لصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران فى السماء إلى أن يبدأ المشهد فى الغروب عند منتصف الليل تقريبا.

ومن الجدير بالذكر أن الحشد النجمى خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالى 600 مليون سنة وهو يظهر كسحابة مجسمة فى كوكبة السرطان كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط .