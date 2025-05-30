شكرا لقرائتكم خبر عن عادة كل سنة.. قس يشترى خروف العيد لمشاركة المسلمين فى الأضحية (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

اشترى القمص يؤنس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليك بالغردقة خروف عيد الأضحى المبارك، حيث يحرص دائما على المشاركة الدائمة فى المناسبات الدينية المختلفة، إيمانا منه أن المسلمين والأقباط فى مصر نسيج واحد ويعيشون فى وطن واحد، حيث شارك اليوم فى شراء أضحية العيد من أحد شوادر بيع خراف الأضاحى بالغردقة.

ويقوم راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة على الإشراف على ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى مدينة الغردقة وهى عادة سنوية يحرص عليها تجسيدًا لروح المحبة والتسامح، وتطبيقًا لماجاء بوثيقة الإخوة الإنسانية.

من جانبه قال القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، إن الشعب المصرى نسيج واحد ودم واحد، مؤكدًا أن جميع أخوته المسلمين يشاركونه فى كل الاحتفالات الدينية الخاصة به ومن الواجب المشاركة فى كل المناسبات الدينية لهم .

وأضاف أن الترابط بين المصريين هو سر قوة هذا الوطن وتماسكة، وأن فى احتفالاته يشاهد الكثير من المسلمين يقدمون التهنئة له فى الكنيسة ويشاركون فى الاحتفالات، موضحًا أنه سيضحى مع أخوته المسلمين وسيقوم بذبح الأضحية فى أول أيام العيد وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقدم القس يؤنس أديب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وشيخ الأزهر وعموم الشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.